Faciaya ramak kaldı! Yıkılan bina apartmanın üzerine düştü

Güncelleme:
Mersin'in Akdeniz ilçesinde eski bir binanın yıkımı sırasında yanındaki 4 katlı binanın birinci katında hasar meydana geldi. Bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi, olayda yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Mersin'de eski bir binanın yıkımı sırasında bitişik binanın birinci katı zarar gördü. Bina sakinleri, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Merkez Akdeniz ilçesinde eski bir binanın yıkımı sırasında meydana gelen çökme paniğe neden oldu.

BİTİŞİK BİNANIN ÜZERİNE YIKILDI

Hamidiye Mahallesi 4208 Sokak'ta bulunan 3 katlı eski binanın yıkımı esnasında, yan tarafındaki 4 katlı binanın birinci katının üzerine yıkılmasıyla facia ucuz atlatıldı. Olayda 4 katlı binanın birinci katındaki duvarların yıkıldığı öğrenilirken, binadaki vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bina ve çevresinde kontrol çalışması gerçekleştirirken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı bölgede, binanın durumu ile ilgili teknik incelemenin sürdüğü belirtildi.

"KEPÇEYİ UYARDIM AMA DEVAM ETTİ"

Bina sakinlerinden Aynur Sancar, "Yan tarafta eski bir bina vardı, yıkım kararı çıktı. Sabah başladılar, öğlene doğru bizim bina sallanmaya başladı. Kepçeciyi uyardım, 'Bu bina çok sallanıyor, bir anormallik var' dedim. Bana el hareketi yaparak devam etti. Yaklaşık 10 dakika sonra büyük bir gümbürtü koptu. Yan tarafın çatısı resmen binanın içine girdi. Bina olduğu gibi gitti. Hepimiz tahliye olduk, şu an ne yapacağımızı bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Özlem Ercümen ise, "Arkamdaki binada kardeşim oturuyor, 8 aylık bebeği ve okula giden çocuğu var. Ne yapacak bu insanlar? Bilinçsizce yapılan bir yıkım yüzünden herkes mağdur" şeklinde konuştu.

"DÜKKANIMI KAPATTIM"

Binanın zemin katında berber dükkanı işleten Mehmet Ali Sevim de, "Yan taraftaki binayı yıkmaya çalışırken, bizim binayı yıktılar. 2-3 kolon kırık. Yıkım esnasında ne emniyet şeridi vardı ne güvenlik. Şu an dükkanım kapalı, içeri girip eşyalarımı alamıyorum. Çalışamıyorum, mağduruz" dedi.

