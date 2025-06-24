Mermer Ocağında İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Isparta'nın Aksu ilçesinde faaliyet gösteren bir mermer ocağında, çalıştığı sırada kafasına taş düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Isparta'nın Aksu ilçesi Öbektaş mevkiinde bulunan bir mermer ocağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mermer ocağında işçi olarak çalışan Recep P., çalışma sırasında kafasına taş isabet etmesi sonucu ağır şekilde yaralandı. Durumu fark eden mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Recep P., ambulansla Eğirdir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. - ISPARTA