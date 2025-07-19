Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız Adli Kontrol Şartıyla Tahliye Edildi

Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız Adli Kontrol Şartıyla Tahliye Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, tefecilik iddiasıyla tutuklanan Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız, mahkeme kararıyla adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Ayyıldız, suçlamaları reddederek masum olduğunu savunmuştu. Tahliye haberinin ardından, esnaf camiasında sevinç yaşandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Mart ayında tefecilik iddiasıyla tutuklanan Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 25 Mart 2025 tarihinde gözaltına alınan Ayyıldız, "tefecilik" suçlamasıyla 29 Mart'ta tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti.

Ayyıldız, yargı sürecinde verdiği ifadede, iddiaları reddederek üzerine atılı suçlamaların asılsız olduğunu savunmuştu. Dün görülen duruşmada mahkeme, Mehmet Ayyıldız'ın adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verdi.

Tahliye kararının ardından Ayyıldız'ı sevenleri cezaevi önünde karşıladı. Gelişme, Marmaris esnaf camiasında sevinçle karşılandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bomba iddia: Üç eski isim kabineye geri dönüyor

Bomba iddia: Üç eski isim kabineye geri dönüyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bölgeden gelen görüntüler korkunç! Dürziler, öldürdükleri Arapları araba önünde gezdiriyor

Gelen görüntüler korkunç! Kimini kentin girişine astılar kimini de...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.