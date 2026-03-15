Marka Yatırım Holding'e operasyon: 5 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Marka Holding'e operasyon düzenlendi. Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer'in de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Marka Holding'e operasyon düzenlendi. Holding Yönetim Kurulu Başkanı şüpheli Mine Tozlu Biçer ve birlikte hareket ettiği değerlendirilen 4 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kurulan suç örgütüne üye olma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında sabah İstanbul, Adana ve Hatay'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonda Mine Tozlu Biçer, Aynur Büyükdağ, Yusuf Duman, Hüseyin Güzeldün ve Ahmet Al yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde arama işlemleri devam etmekte olup, dijital materyaller ile şüphelilerce suçtan elde edildiği yönünde değerlendirilen mal varlıklarına ilişkin araştırmalar çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

