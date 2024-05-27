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Mardin'de şampiyonluk kutlamalarında motosiklet üzerinde havai fişek patlattılar: O anlar kamerada

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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunu coşkuyla kutlayan taraftarlar tehlikeli harekette bulunarak, hareket halinde olan motosikletin üstünde ellerindeki havai fişeği patlattılar. Kendi ve vatandaşların canını tehlikeye atan 2 taraftarın bu tehlikeli hareketi, bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.

Mardin'de şampiyonluk kutlamalarında motosiklet üzerinde havai fişek patlattılar: O anlar kamerada

MARDİN - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunu coşkuyla kutlayan taraftarlar tehlikeli harekette bulunarak, hareket halinde olan motosikletin üstünde ellerindeki havai fişeği patlattılar.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanında galip gelerek 24. şampiyonluğunu ilan etti. Hakemin son düdüğüyle beraber tüm Türkiye'de olduğu gibi Mardin'de de şampiyonluk kutlamaları yaşandı. Taraftarlar tarafından yakılan meşaleler ve besteler ile sokakları inletti. Taraftarlar araçlarla konvoy yaparak şampiyonluk turları atarken, iki taraftar, hareket halinde olan motosiklette ellerinde tuttuğu havai fişekleri patlattı. Kendi ve vatandaşların canını tehlikeye atan 2 taraftarın bu tehlikeli hareketi, bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Galatasaray Motosiklet Mazıdağı Mardin Güvenlik 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

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