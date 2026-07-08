Mardin'de halı mağazasında çıkan yangın söndürüldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir halı mağazasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde bir halı satış mağazasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangının ardından iş yerinde soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken iş yerinde hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı