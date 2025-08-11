Mardin'de Elektrik Malzemeleri Üretim Dükkanında Yangın Çıktı

Mardin'de Elektrik Malzemeleri Üretim Dükkanında Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızıltepe ilçesinde bir elektrik malzemeleri üretim dükkanında çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve dükkandaki birçok malzeme zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir elektrik malzemeleri üretim dükkanında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Koçhisar Mahallesi'nde bulunan elektrik malzemeleri üretim dükkanında, bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında dükkanda bulunan çok sayıda elektrik malzemesi zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol

Galatasaray'dan gitti, içinden Messi çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sütyensiz ve 'Çirkin' elbiseyle podyuma çıkan fenomen sert tepki aldı

Sütyensiz ve "Çirkin" elbiseyle podyuma çıkan fenomen sert tepki aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.