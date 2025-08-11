Mardin'de Elektrik Malzemeleri Üretim Dükkanında Yangın Çıktı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir elektrik malzemeleri üretim dükkanında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Koçhisar Mahallesi'nde bulunan elektrik malzemeleri üretim dükkanında, bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında dükkanda bulunan çok sayıda elektrik malzemesi zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MARDİN