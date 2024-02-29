Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde İpek Kağıt Fabrikası'nda Yangın Çıktı
Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan İpek kağıt fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başladı.
Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan İpek kağıt fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.
Manisa OSB içerisinde bulunan İpek kağıt fabrikasının bahçe kısmında istiflenen kağıt balyalardan çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Kısa sürede yapılan müdahale sayesinde yangın fabrikaya sıçramadan söndürülürken ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ediyor. - MANİSA