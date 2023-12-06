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Manisa'da Yem Yüklü Tır Devrildi: 1 Yaralı

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Manisa'da E96 Karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yem yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle, Ahmetli-Salihli yönüne trafik, bir süre tek yönden sağlandı.

Manisa'da E96 Karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yem yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle, Ahmetli- Salihli yönüne trafik, bir süre tek yönden sağlandı.

Kaza, İzmir-Ankara E96 Karayolu Ahmetli Matdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmetli istikametinden, Salihli istikametine gitmekte olan Özgür T.(41) yönetimindeki 20 AAJ 41 plakalı tavuk yemi taşıyan tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yemler yola dökülürken, kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza nedeniyle Ahmetli'den Salihli yönüne trafiğin tek yönden sağlandı.

Devrilen tırın kurtarılmasının ardından trafik normale döndü. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ahmetli Salihli Manisa 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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