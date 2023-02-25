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Manisa'da minibüs motosiklete çarptı: 1 ölü

3. Sayfa Haberleri

Manisa'da minibüs motosiklete çarptı: 1 ölü

Manisa'nın Salihli ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, İzmir-Ankara karayolu Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı Akhisar yolu girişinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye Kula istikametinden İzmir istikametine gitmekte olan Ahmet E.(20) yönetimindeki 10 AHN 819 plakalı minibüs ile Akhisar yolu istikametinden Salihli istikametine gitmekte olan Fatih Öztürk (35) yönetimindeki 45 RS 129 plakalı motosiklet, Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada, minibüsün altında kalan motosiklet sürücüsü Fatih Öztürk, olay yerinde hayatını kaybetti. Öztürk'ün cansız bedeni Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazadan sonra kaçan minibüs sürücüsü polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bülent Ecevit Salihli Manisa 3. Sayfa Haberler

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