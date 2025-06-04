Manisa'da Abartı Egzoz ve Yüksek Ses Denetiminde Rekor Ceza Kesildi

Manisa'da abartı egzoz ve yüksek ses denetimine rekor ceza

Manisa'da abartı egzoz ve yüksek ses denetiminde 3.2 milyon lira ceza kesildi

MANİSA - Manisa'da emniyet ekipleri tarafından yapılan abartı egzoz ve yüksek ses denetiminde 501 araç ve sürücüsüne 3 milyon 232 bin 74 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimlerince 27 Mayıs - 2 Haziran 2025 tarihleri arasında abartı egzoz ve yüksek ses çıkaran araçlara yönelik yapılan denetimlerde 2 bin 692 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Denetimlerde abartı egzoz maddesinden 25 adet, yüksek ses maddesinden 33 adet ve diğer kanun maddelerinden 443 adet olmak üzere toplam 501 araç ve sürücüsüne 3 milyon 232 bin 74 TL idari para cezası kesildiği açıklandı. Denetimlerde ayrıca, 110 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.