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Manavgat'ta Trafik Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Manavgat'ta Trafik Haftası Etkinlikleri Düzenlendi
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Manavgat'ta 3-9 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, trafik kurallarına uyan sürücülere plaket verildi. İlçe Jandarma ve Emniyet yetkilileri tarafından katılım sağlanan etkinlikte, vatandaşlara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Manavgat'ta Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında trafik kurallarına uyan ve örnek davranış sergileyen sürücülere plaket verildi.

3-9 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla Manavgat Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Manavgat İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Deniz, Manavgat İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Söğüt, Manavgat Şoförler Odası Başkanı Muammer Ünal, Başkan Yardımcısı Galip Özden, Jandarma ve Emniyet Trafik Birim Amirleri ve Trafik görevlileri katıldı. Trafikle ilgili aldığı afiş ve dövizlerin yer aldığı standı gezen vatandaşlara çeşitli hediyeler verildi.

Örnek sürücülere plaket

Ayrıca trafik kurallarına uyan ve örnek davranış sergileyen Merve Çin, İsmail Umut Alpat ve Hasan Tahsin Şahbaz'a plaket verildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada "İçişleri Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda Bir Kural Bir Ömür sloganı kapsamında vatandaşların ve öğrencilerin yoğun olarak kullandığı yol üzerinde trafik etkinlikleri yapılmıştır. Yapılan etkinlikler ile yol kullanıcıları üzerinde farkındalık oluşturularak vatandaşların trafik kurallarına uymaları amaçlanmıştır. Hafta boyunca yol kullanıcılarına broşür dağıtımı ile bilgilendirme faaliyetlerine devam edilecektir" denildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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