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Manavgat'ta Şiddetli Yağmur ve Hortum Tarım Alanlarını Vurdu

Manavgat'ta Şiddetli Yağmur ve Hortum Tarım Alanlarını Vurdu
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Manavgat'ta yaşanan şiddetli yağmur ve hortum tarım alanlarında büyük zarara yol açtı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 250 dekar örtü altı ve 150 dekar açık alanda hasar tespiti yaptı. Üreticiler, sel felaketi nedeniyle büyük zayiat yaşandığını belirtiyor.

Manavgat'ta şiddetli yağmur ve hortum nedeniyle tarım alanlarında büyük zarar meydana geldi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 250 dekar örtü altı ve 150 dekar açık alanda hasar tespiti yaptı. Üretici Hayri Yüksel, "Suyun şiddeti betonları yerinden söküp, ağaçları kökleriyle birlikte devirdi ve sürükledi. Büyük bir zayiatımız var" dedi.

Manavgat'ta son bir haftada yaşanan şiddetli yağmur, fırtına ve hortum, tarım alanlarında büyük zarara yol açtı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sel felaketi sonrası zarar gören alanlarda hasar tespiti yapmak için çalışmalarına başladı. Şu ana kadar yapılan incelemelerde, 250 dekar örtü altı ve 150 dekar açık alanda tarımsal zarar tespit edildi.

"İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak çalışmalarımız devam ediyor"

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanı Mehmet Ali Tatlı, "Kuvvetli yağış nedeniyle ilçemizde su baskınları, fırtına nedeniyle hortumlar meydana geldi. Bu afette şu ana kadar yaptığımız çalışmalara göre, 250 dekar örtü altı, 150 dekarda açık alanda tarımsal zarar tespit edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

"Bir hayli zayiatımız var"

Ulukapı Mahallesi'nde bulunan bir muz serasında büyük zarar gören üretici Hayri Yüksel, sel felaketi nedeniyle büyük zayiat yaşadıklarını ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile TARSİM'den gelen yetkililerin tespitlerde bulunduğunu ifade etti. Yüksel, "Ürünlerimizde de zarar var. Suyun şiddeti betonu yerinden koparmış, ağaçları köküyle birlikte yere yatırmış, sürüklemiş. Bir hayli zayiatımız var" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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