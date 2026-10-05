Manavgat'ta jandarma operasyonunda 6 milyon 250 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda, piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon 250 bin lira olduğu değerlendirilen gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında, lüks markalara ait gümrük kaçağı ürünlerin bulunduğu belirlenen depoda arama yapıldı.

Aramada, bin 770 kaçak güneş gözlüğü, 2 bin 110 kaçak parfüm, 722 kaçak saat, 950 paket ısıtılmış tütün ve 752 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon 250 bin lira olduğu değerlendirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı