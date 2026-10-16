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Manavgat'ta hortum 6 üreticinin 15 dönümlük serasına zarar verdi

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Manavgat'ta hortum 6 üreticinin 15 dönümlük serasına zarar verdi
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan hortum, Taşağıl Mahallesi'ndeki 6 üreticiye ait yaklaşık 15 dönümlük sebze serasına zarar verdi. Seraların bir kısmı yıkılırken domates, biber, salatalık ve patlıcan ürünleri zarar gördü; bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen hortum, 6 üreticiye ait yaklaşık 15 dönümlük sebze serasına zarar verdi. Hortum nedeniyle seralar yıkılırken, yetiştirilen ürünler zarar gördü.

Manavgat ilçesine bağlı Taşağıl Mahallesi'nde etkili olan hortum, Mihraç Çavuşlar ve Karataş mevkiilerinde büyük çapta hasara yol açtı. Hortum nedeniyle domates, biber, salatalık ve patlıcan yetiştirilen 6 üreticiye ait yaklaşık 15 dönümlük sera zarar gördü. Şiddetli hortumun etkisiyle seraların bir kısmı yıkılırken, içerisindeki sebzeler zarar gördü. Hortum, geçtiği güzergah üzerindeki çok sayıda zeytin ağacının da dallarını kırdı.

Hasar tespit çalışmaları başlatıldı

Hortumun ardından Manavgat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı. Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin de zarar gören üreticileri ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Zarar gören seraların tarım sigortasının olmaması üzücü"

Hortum nedeniyle üreticilerin büyük mağduriyet yaşadığını belirten Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, "Hortumdan etkilenen üreticilerimizi ziyaret ederek arazilerde incelemelerde bulunduk. Üreticilerimizin yaşadığı mağduriyeti yerinde gördük. Bölgede hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Hortum nedeniyle 3 dönümlük biber serasının tamamında hasar meydana gelen üreticimiz Ahmet Kocabaş başta olmak üzere, zarar gören tüm üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Zarar gören seraların tarım sigortasının olmaması üzücü bir durum. Manavgat Ziraat Odası olarak üreticilerimizin yanındayız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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