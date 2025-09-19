Manavgat'ta Denizde Boğulma Olayı: 34 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
Antalya'nın Manavgat ilçesinde denize giren 34 yaşındaki Sefer Ardıç, boğularak yaşamını yitirdi. Şeker hastası olduğu öğrenilen Ardıç, su yüzeyinde çırpındıktan sonra çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı ancak kurtarılamadı.
Olay, Manavgat ilçesi Perakende Mahallesi sahili balıkçı barınağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sefer Ardıç (34) ailesiyle geldiği sahilde denize girdi. Şeker hastası olduğu öğrenilen Ardıç, açıldıktan bir süre sonra su yüzeyinde çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan Ardıç, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ardıç'ın cenazesi, Serik Devlet Hastanesi'nde cumhuriyet savcısı ve Adli Tabibin yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ANTALYA
