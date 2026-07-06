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Antalya'da 5 milyon liraya yakın kaçak gözlük ve parfüm operasyonu

Antalya'da 5 milyon liraya yakın kaçak gözlük ve parfüm operasyonu
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 850 bin lira olan gümrük kaçağı gözlük, parfüm ve yetişkinlere yönelik ürün ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yaklaşık 4 milyon 850 bin lira değerinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen gözlük, parfüm ve yetişkinlere yönelik ürün ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu, lüks markalara ait gümrük kaçağı ürünlerin bulunduğu tespit edilen depoda arama yapıldı.

Aramada, bin 750 kaçak gözlük, bin 082 kaçak parfüm ve 135 yetişkinlere yönelik ürün ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon 850 bin lira olduğu değerlendirilirken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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