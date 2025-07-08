Malatya Kuru Kayısı İhracatında Düşüş: 2025 Yılı Raporu Açıklandı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kayısı ve Kayısı Ürünleri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 2025 yılı Haziran ayı ve yılın ilk yarısına ilişkin "Kuru Kayısı Dış Ticaret Raporu" yayımlandı. Raporda, Malatya ekonomisinin lokomotifi konumundaki kuru kayısı sektörüne dair güncel ihracat verileri kamuoyuyla paylaşıldı.

Rapora göre, 2025 yılının Ocak-Haziran döneminde kuru kayısı ihracatı miktar bazında geçen yılın aynı dönemine göre bin ton azaldı. Bu düşüşe paralel olarak birim ihracat fiyatı da yaklaşık 0,90 dolar geriledi. Bu gelişmeler neticesinde, önceki yılın ilk yarısında 187 milyon dolar olan ihracat geliri, bu yıl aynı dönemde yüzde 18'lik bir düşüşle 153 milyon dolara geriledi.

Haziran ayı özelinde ise ihracat miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 azaldı. Ancak birim ihracat fiyatının 6,92 dolar seviyesinde gerçekleşmesi sayesinde, geçen yılki Haziran ayı gelirine benzer şekilde yaklaşık 18 milyon dolarlık döviz girdisi sağlandı.

Raporda ayrıca, 11-12 Nisan 2025 tarihlerinde yaşanan zirai don olayının, ihraç edilen ürün miktarında düşüşe neden olduğu, buna karşılık birim fiyatların 7 dolar seviyelerine kadar yükselmesinde etkili olduğu değerlendirmesine de yer verildi. - MALATYA