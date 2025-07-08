Malatya Kuru Kayısı İhracatında Düşüş: 2025 Yılı Raporu Açıklandı

Malatya Kuru Kayısı İhracatında Düşüş: 2025 Yılı Raporu Açıklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Turgut Özal Üniversitesi, 2025 yılı yarısına ait kuru kayısı ihracat verilerini paylaştı. İhracat miktarının azaldığı ve gelirlerin 153 milyon dolara düştüğü belirtildi. Ayrıca, zirai don olayının etkisi değerlendirildi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kayısı ve Kayısı Ürünleri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 2025 yılı Haziran ayı ve yılın ilk yarısına ilişkin "Kuru Kayısı Dış Ticaret Raporu" yayımlandı. Raporda, Malatya ekonomisinin lokomotifi konumundaki kuru kayısı sektörüne dair güncel ihracat verileri kamuoyuyla paylaşıldı.

Rapora göre, 2025 yılının Ocak-Haziran döneminde kuru kayısı ihracatı miktar bazında geçen yılın aynı dönemine göre bin ton azaldı. Bu düşüşe paralel olarak birim ihracat fiyatı da yaklaşık 0,90 dolar geriledi. Bu gelişmeler neticesinde, önceki yılın ilk yarısında 187 milyon dolar olan ihracat geliri, bu yıl aynı dönemde yüzde 18'lik bir düşüşle 153 milyon dolara geriledi.

Haziran ayı özelinde ise ihracat miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 azaldı. Ancak birim ihracat fiyatının 6,92 dolar seviyesinde gerçekleşmesi sayesinde, geçen yılki Haziran ayı gelirine benzer şekilde yaklaşık 18 milyon dolarlık döviz girdisi sağlandı.

Raporda ayrıca, 11-12 Nisan 2025 tarihlerinde yaşanan zirai don olayının, ihraç edilen ürün miktarında düşüşe neden olduğu, buna karşılık birim fiyatların 7 dolar seviyelerine kadar yükselmesinde etkili olduğu değerlendirmesine de yer verildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bahçeli'den Özgür Özel'e hem tepki hem destek

Bahçeli'den Özel'e hem tepki hem destek: Madem bu talebinde ısrarlı...
Lise eğitimi yeniden şekilleniyor! İşte ön plana çıkan model

Lise eğitimi sil baştan! İşte ön plana çıkan model
Kartalkaya davasında sanık Cemal Özer: Yangını gördüm ama kimseyi uyandırmadım

İlk itiraf geldi: Yangını gördüm, kimseyi uyandırmadım
Giresunspor'a Süper Lig müjdesi

Karar açıklandı! Giresunspor, Süper Lig'e yükseldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'tan Putin'i kızdıracak Ukrayna kararı: Daha fazla silah göndereceğiz

Savaş ilanı gibi rest! Trump'tan Putin'i çıldırtacak karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.