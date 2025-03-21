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Malatya'da Trafik Kazası: Boksör Hatice Akbaş'ın Kardeşi Yaralı, Arkadaşı Hayatını Kaybetti

Malatya'da Trafik Kazası: Boksör Hatice Akbaş'ın Kardeşi Yaralı, Arkadaşı Hayatını Kaybetti
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Malatya - Kayseri karayolunda meydana gelen trafik kazasında, milli boksör Hatice Akbaş'ın kardeşi Melisa Akbaş'ın aracı şarampole devrildi. Kazada, Melisa Akbaş yaralanırken, arkadaşından biri hayatını kaybetti.

Malatya'da, milli boksör Hatice Akbaş'ın kardeşinin içerisinde bulunduğu araç şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, Akbaş'ın kardeşi ise yaralandı.

Kaza, Malatya - Kayseri karayolu Aydınlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametinden gelen milli boksör Hatice Akbaş'ın kardeşi Melisa Akbaş'ın sürücülüğünü yaptığı 44 AET 587 plakalı Volkswagen marka otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, araç sürücüsü ile Emre Günaylı yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 23 yaşındaki Emre Günaylı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Milli boksör Hatice Akbaş'ın kardeşinin hastanedeki tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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