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Malatya'da Tefecilik Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Malatya'da Tefecilik Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı
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Malatya'da tefecilik yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, 3 kişi tutuklandı. Eş zamanlı olarak 10 adrese yapılan baskında, çok sayıda dijital materyal ve 70 bin TL nakit para ele geçirildi.

Malatya'da tefecilik yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi tutuklandı.

Malatya'da, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 3 aylık fiziki ve teknik takibin ardından 2'si iş yeri olmak üzere toplam 10 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda, faizle borç para verip karşılığında zorla senet imzalattıkları öne sürülen şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, müştekilere ait 3 adet boş alacak senedi, borçlara ilişkin vade tarihlerini içeren listeler, iki ajanda, 70 bin TL nakit para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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