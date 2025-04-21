Malatya'da Konteynerde Yangın Paniğe Neden Oldu
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde tavuk satışının yapıldığı konteynerde çıkan yangın, çevre esnafının müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı ancak iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Malatya'da konteynerdeki iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın çevre esnafı tarafından söndürüldü.
Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tavuk satışının yapıldığı konteynerden yapılmış iş yerinin baca kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa süreli paniğe neden olan yangın, çevre esnafının müdahalesiyle söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında iş yerinde maddi hasar oluştu. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa