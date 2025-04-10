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Malatya'da Kayısı Üreticileri Zirai Dondan Korunmak İçin Önlemler Alıyor

Malatya'da Kayısı Üreticileri Zirai Dondan Korunmak İçin Önlemler Alıyor
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Dünyada kuru kayısı üretiminin yüzde 85'ini karşılayan Malatya'da, soğuk hava nedeniyle zirai don endişesi yaşayan üreticiler, ağaçlarına naylon geçirip ateş yakarak önlem almaya çalışıyor.

Dünyadaki kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da üreticiler, zirai dona karşı ağaçlara naylon geçirerek önlem almaya çalıştı.

Soğuk hava ile sağanağın bir süredir etkili olduğu Malatya'da, "zirai don" endişesi kayısı üreticilerini alarma geçirdi. Kentte bazı üreticiler bahçelerinde ateş yakarak bazıları ise ağaçlara naylon geçirerek önlem almaya çalıştı. Yeşilyurt ilçesi Özal Mahallesi'nde üretici Abdullah Toptaş, bu gece ve yarın gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında seyretmesini beklediklerini ifade ederek bahçelerinde ateş yakarak önlem aldıklarını söyledi. Cahit Leventoğlu ise "zirai don" endişesiyle bazı üreticilerin bahçelerinde ateş yakarak, bazılarının ise ağaçlara naylon geçirerek tedbir almaya çalıştığını ifade etti. - MALATYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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