Malatya'da Kaçakçılık Operasyonlarında Büyük Miktarda Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Malatya'da Kaçakçılık Operasyonlarında Büyük Miktarda Kaçak Ürün Ele Geçirildi
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Malatya'da düzenlenen üç ayrı kaçakçılık operasyonunda bin 474 kilogram bandrolsüz tütün ve birçok gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. Operasyonlar sonucu 3 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da polis ekiplerinin düzenlediği üç ayrı kaçakçılık operasyonunda büyük miktarda kaçak ürün ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 3 şüpheli gözaltına alınırken, zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda bin 474 kilogram bandrolsüz dökme tütün, 1 adet elektronik sigara dolum makinası ve kompresör, 20 bin adet tütünle doldurulmuş makaron,55 bin adet boş, bandrolsüz makaron, 10 bin adet boş, bandrollü makaron, 140 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 60 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayda 3 şüpheli hakkında 5607'den yasal işlem başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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