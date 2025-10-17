Malatya'da Hafriyat Sürücülerinden Trafik Ceza İsyanı

Malatya'da hafriyat taşımacılığı yapan kamyon sürücüleri, son dönemde kendilerine kesilen trafik cezalarına tepki göstererek şehir mezarlığı yakınlarındaki döküm sahası önünde eylem yaptı.

Malatya'da çeşitli firmalara bağlı olarak hafriyat taşımacılığı yapan sürücüler, son haftalarda art arda kesilen trafik cezalarının mağduriyet oluşturduğunu belirterek Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi Şehir Mezarlığı mevkiindeki döküm sahası önünde eylem yaptı. Grup adına konuşan bazı sürücüler, iki seferde toplamda 110 bin TL ceza kesildiğini ifade ederek, mevzuata uygun şekilde yük taşımalarına rağmen keyfi olarak ceza uygulandığını ileri sürdü.

Cezaların firmalara değil doğrudan kendilerine kesildiğini ve ödemekte zorlandıklarını kaydeden grup, daha sonra sorunsuz bir şekilde eylemi sonlandırdı. - MALATYA