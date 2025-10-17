Haberler

Malatya'da Hafriyat Sürücülerinden Trafik Ceza İsyanı

Güncelleme:
Malatya'da hafriyat taşımacılığı yapan kamyon sürücüleri, artan trafik cezalarına tepki göstermek amacıyla mezarlık yanındaki döküm sahasında eylem düzenledi. Sürücüler, kesilen cezaların keyfi olduğunu ve kendilerini zor durumda bıraktığını belirtti.

Malatya'da hafriyat taşımacılığı yapan kamyon sürücüleri, son dönemde kendilerine kesilen trafik cezalarına tepki göstererek şehir mezarlığı yakınlarındaki döküm sahası önünde eylem yaptı.

Malatya'da çeşitli firmalara bağlı olarak hafriyat taşımacılığı yapan sürücüler, son haftalarda art arda kesilen trafik cezalarının mağduriyet oluşturduğunu belirterek Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi Şehir Mezarlığı mevkiindeki döküm sahası önünde eylem yaptı. Grup adına konuşan bazı sürücüler, iki seferde toplamda 110 bin TL ceza kesildiğini ifade ederek, mevzuata uygun şekilde yük taşımalarına rağmen keyfi olarak ceza uygulandığını ileri sürdü.

Cezaların firmalara değil doğrudan kendilerine kesildiğini ve ödemekte zorlandıklarını kaydeden grup, daha sonra sorunsuz bir şekilde eylemi sonlandırdı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
