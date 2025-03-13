Malatya'da Çocuklar Güneşli Havanın Tadını Çıkarıyor
Malatya'da hava sıcaklığı 20 derecelerde seyrederken, çocuklar gölette serinleyerek yazın keyfini çıkarıyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havada, vatandaşlar güneşli günün tadını yaşıyor.
Malatya'da hava sıcaklığı 20 derecelerde seyrederken, çocuklar gölette serinleyip güneşli havanın keyfini çıkardı.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Malatya'da, vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkartıyor. Yeşilyurt ilçesi Fatih Mahallesi Elemendik mevkiindeki gölete girerek sıcak havanın tadını çıkaran çocukların eğlencesi ise kameralara yansıdı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa