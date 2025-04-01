Bakan Tunç'tan Silivri'deki kötü muamele iddialarına yanıt

Bakan Tunç'tan Özgür Özel'in Silivri iddialarına sert yanıt
'Kuzey'in oğlu'na veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı

'Kuzey'in oğlu'na veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı
Volkan Konak'ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı: Bu şekilde namaz olmaz

Volkan Konak'ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı
Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı

Vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı

Malatya'da Ahırda Akıma Kapılan 4 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir ahırda meydana gelen kısa devre, 4 büyükbaş hayvanın telef olmasına neden oldu. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Çiftçi Murat Eken, elektrik kablolarındaki sorunun kendileriyle ilgili olmadığını belirterek 750 bin TL zarara uğradığını söyledi.

Ahırda dehşet: Onlarca büyükbaş hayvan akıma kapıldı, 4'ü telef oldu

Ahırda akıma kapılan hayvanların telef olma anları kamerada

MALATYA - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde akıma kapılan 4 büyükbaş hayvan telef oldu. O anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Olay, Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Danış Sokak'taki evinin bahçesinde bulunan ahırda 15 yıldır hayvan yetiştiriciliği yapan 45 yaşındaki Murat Eken'in komşunun ahırına çekilen hatta meydana gelen kısa devre sonucu ahırda bulunan hayvanları akıma kapıldı. O anların anbean kameralara yansıdığı olayda 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

Çiftçi Murat Eken, "Olay dün sabah saatlerinde meydana geldi. Sorunun bizim işletme ile ilgisi yok. Ekipler yaptıkları incelemede elektrik kablolarının kısa devre yaptığını söyledi. 4 hayvanım telef oldu, 750 bin TL zararım var. Diğer hayvanlarımı korkudan ahıra bırakamıyorum" diye konuştu.

Malatya'da Ahırda Akıma Kapılan 4 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.