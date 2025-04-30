İşte İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı

İşte İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı
Yangın üsse sıçradı, İsrailli askerler alevlerin arasında kaldı

Yangın üsse sıçradı, İsrailli askerler alevlerin arasında kaldı
Kadın sürücüye 'çakarlı' araç kullanımı pahalıya patladı

Çakarlı araç kullanımı pahalıya patladı! Kesilen ceza öyle böyle değil
'Zorunlu eğitim kısalacak mı?' sorusuna Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt

Zorunlu eğitim kısalacak mı? Bakan Tekin'in yanıtı dikkat çekici

Maç İzlerken Ayağı Tribüne Sıkışan Çocuk İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Maç İzlerken Ayağı Tribüne Sıkışan Çocuk İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da maç izlerken ayağı tribün demirine sıkışan bir çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, tribündekilerin büyük alkışlarıyla karşılandı.

Statta maç izleyen çocuğun ayağı tribüne sıkıştı

Çocuğun sıkışan ayağını itfaiye çıkarttı

Maç izleyenler futbolcuları değil çocuğu kurtaran itfaiye ekiplerini alkışladı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da maç izlerken ayağı tribün demirine sıkışan çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı. Maç izlemeye gidenler bu defa futbolcuları değil, çocuğu kurtaran itfaiye ekiplerini alkışladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İmam Bakır Mahallesindeki sentetik futbol sahasında yaşandı. Maç izlemeye giden çocuğun ayağı tribün demirine sıkıştı. Çocuğun ayağını çıkartmayı başaramayan yetkililer, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, demir kesme makası kullanarak demirleri genişletin çocuğun ayağını kurtarmayı başardı. İtfaiye ekiplerinin çocuğu kurtarması, tribündekiler alkışlarla karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET KOLSUZ - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.