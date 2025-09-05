Lüleburgaz'da Atık Yağ Denetimi Yapıldı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yeme ve içme yerlerinde atık yağ denetimi gerçekleşti.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünce ilçede bulunan yeme ve içme yerlerinde atık yağ denetimi gerçekleştirildi. Denetimde atık yağların doğru bir şekilde muhafaza ve bertaraf edilmesi konusunda iletme sahipleri bilgilendirildi.

Ayrıca ekipler işletmelere lavabolarının altına yağ tutucu alınmasının zorunlu hale getirileceğini söyledi. - KIRKLARELİ