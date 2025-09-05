Haberler

Lüleburgaz'da Atık Yağ Denetimi Yapıldı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yeme ve içme yerlerinde atık yağ denetimi gerçekleştirildi. İşletme sahiplerine atık yağların muhafazası ve bertarafı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yeme ve içme yerlerinde atık yağ denetimi gerçekleşti.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünce ilçede bulunan yeme ve içme yerlerinde atık yağ denetimi gerçekleştirildi. Denetimde atık yağların doğru bir şekilde muhafaza ve bertaraf edilmesi konusunda iletme sahipleri bilgilendirildi.

Ayrıca ekipler işletmelere lavabolarının altına yağ tutucu alınmasının zorunlu hale getirileceğini söyledi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
