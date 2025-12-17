Haberler

Almanya'da Deutsche Bank'taki 371 kasayı soyanları ihbar edene 290 bin euro ödül

Güncelleme:
Almanya'nın Lübeck kentindeki Deutsche Bank şubesinde Aralık 2024'te gerçekleşen büyük soygunun failleri hala yakalanamadı. Hırsızların yakalanması için 290 bin euro para ödülü verilmesi duyuruldu. Dedektif, hırsızların iz bırakmamak için portatif bir tuvalet kullandığını belirtti.

Almanya'nın Lübeck kentindeki Deutsche Bank şubesinde geçtiğimiz yılın Aralık ayında gerçekleştirilen banka soygununun failleri halen yakalanamadı. Bankadaki 371 kasadan altınları, mücevherleri ve paraları çalınan mağdurlar, hırsızların yakalanmasına yönelik bilgi sağlayana 290 bin euro para ödülü vereceklerini duyurdu. Hırsızların izini süren dedektif ise hırsızların DNA izi bırakmamak için portatif bir tuvaleti de yanlarında getirdiklerini belirtti.

Almanya'da Aralık 2024'te Lübeck kentinde Deutsche Bank şubesinin soyulmasına ilişkin soruşturmada somut bir sonuç elde edilemedi. Deutsche Bank şubesindeki emanet kasasında mücevherleri, altınları ve paraları çalınan mağdurların, 4 hırsızın yakalanması için anlaştığı Dedektif Josef Resch, Alman medyasına önemli açıklamalarda bulundu. Dedektif Resch, hırsızların bankanın üst katında saklandıklarını, gece boyunca bankada kalarak soygunu gerçekleştirdiklerini belirtti. Resch, hırsızların DNA izi bırakmamak için portatif bir tuvaleti de yanlarında getirdikleri sonucuna ulaştığını ifade etti. Resch'e göre hırsızlar seyyar tuvaleti bir bavul içinde bankaya soktu. Resch'e göre mesai bitimine kadar bankada kalan ve mesai sonrası 371 kasayı açarak soygunu gerçekleştiren hırsızlar, sabah saatlerinde alarmın çalması üzerine olay yerine gelen polisler bankaya ön kapıdan girmeden kısa süre önce arka kapıdan kaçtı. Hırsızlar DNA izi bırakmamak için yanlarında getirdiği portatif tuvaleti de kaçarken yanlarında götürdü.

290 bin euro ödül verilecek

Dedektif Resch, bankadan mücevherleri, altınları ve paraları çalınan mağdurların, hırsızlara ilişkin bilgi verenlere 290 bin euro para ödülü vereceklerini belirtti. Bir kişinin kendisine ulaştığını, tanıdığı bazı kişilerin son dönemde lüks yaşam sürdürdüklerini, dolayısıyla şüpheli olabileceklerini bildirdiğini söyledi.

Lübeck'teki banka soygunu

Almanya'nın Lübeck kentinde Aralık 2024'te gerçekleşen soygunda Deutsche Bank şubesinden 300 kilogram altın ve mücevherin yanı sıra büyük miktarda para çalınmıştı. Toplam tutarı 18 milyon euroyu bulan hırsızlık vakasının ardından yürütülen soruşturmada bir sonuca ulaşılamamıştı. Hırsızların bankada saklandıkları sırasında nasıl fark edilmedikleri, alarm sisteminin saat 05.00'e kadar niçin çalışmadığı, hareket dedektörlerinin neden devreye girmediği gibi sorulara da cevap bulunamamıştı. - HAMBURG

