Haberler

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Trafik Kazası: 5 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya geçişinde aynı istikametteki iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale Kocaelispor taraftarları tarafından yapıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde aynı istikametteki iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı, ilk müdahaleyi olay yerinden geçen Kocaelispor taraftarları yaptı.

Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı geçişi İstanbul istikametinde meydana gelen olayda, T.T. (55) idaresindeki araç ile aynı yönde seyir eden M.B. (63) idaresindeki araç çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan T.T., M.B., M.K., H.K. ve U.K. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken ilk müdahale Kocaelispor taraftarlarından yapıldı. Olay yerine gelen ekipler, olay yerindeki müdahalenin ardından yaralıları hastaneye sevk etti. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump'tan Katar'ı vuran Netanyahu'ya çok sert uyarı

Netanyahu ülkenin başkentini vurdu, Trump sinirden köpürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gupse Özay'ın son hali şaşırttı! Kilolar gitti, yeni tarz geldi

Verdiği kilolarla bambaşka birine dönüşen Gupse Özay şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.