Kuzey Marmara Otoyolu'nda Trafik Kazası: 5 Yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde aynı istikametteki iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı, ilk müdahaleyi olay yerinden geçen Kocaelispor taraftarları yaptı.

Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı geçişi İstanbul istikametinde meydana gelen olayda, T.T. (55) idaresindeki araç ile aynı yönde seyir eden M.B. (63) idaresindeki araç çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan T.T., M.B., M.K., H.K. ve U.K. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken ilk müdahale Kocaelispor taraftarlarından yapıldı. Olay yerine gelen ekipler, olay yerindeki müdahalenin ardından yaralıları hastaneye sevk etti. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA