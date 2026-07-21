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Kuveyt'te İran'ın saldırıları sonucu enerji ve su arıtma tesislerinde yangın

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Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı, İran'ın düzenlediği saldırılar nedeniyle bazı elektrik ve su arıtma tesislerinde yangın çıktığını, bazı ünitelerin hizmet dışı bırakıldığını duyurdu.

Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı, İran'ın düzenlediği saldırılar nedeniyle bazı elektrik ve su arıtma tesislerinde yangın çıktığını, bazı ünitelerin hizmet dışı bırakıldığını duyurdu.

Kuveyt yönetiminden İran'ın ülkeye yönelik saldırılarına ilişkin açıklama geldi. Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki çeşitli enerji santralleri ve su arıtma tesislerinin saldırıya uğradığı belirtildi. Açıklamada, "İran'ın Kuveyt'e yönelik devam eden saldırıları sırasında dün akşam, üst üste 4'üncü gün, çeşitli enerji ve su arıtma santrallerine saldırı düzenlendi ve bu tesislerin bazılarında yangın çıktı. Bakanlığın acil durum ekipleri, itfaiye ve güvenlik yetkilileriyle koordinasyon içinde olaylara derhal müdahale etmeye başladı ve yangınları kontrol altına alıp söndürmeyi başardı. Saldırılar sonucu oluşan hasarlar değerlendirildi ve ekipler, hasarların onarılması ve tesislerin yeniden kullanıma açılması için planların uygulanması üzerinde çalışıyor" ifadeleri kullanıldı. İhtiyati işletme prosedürlerine uygun olarak ve ekipman güvenliğini, elektrik ve su sistemlerinin istikrarını sağlamak amacıyla bazı elektrik üretim ünitelerinin hizmet dışı bırakıldığı aktarıldı. - KUVEYT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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