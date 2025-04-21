Kütahya'da Tek Kurşun ve Tavşan Hedef Atış Yarışmaları Yapıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübünün düzenlediği tek kurşun ve tavşan hedef atış yarışmalarında sporcular kıyasıya yarıştı.

Festival alanında düzenlenen toplam 535 yarışmacının katıldığı tek kurşun ve tavşan hedef atış yarışmaları oldukça çekişmeli anlara sahne oldu. Yarışmalarda yarışmacılar tarafından tek kurşunda 5'er, tavşan hedef atış yarışmasında ise 1'er atış yapıldı.

Yarışmalar sonunda tek kurşunda Ahmet Akarsu birinci, Abdullah Özdemir ikinci, Bülent Özata üçüncü oldu. Tavşan hedef atışlarında Derviş Aksu birinci, Süleyman Koç ikinci, Sami Akkurt üçüncülüğü elde etti. Tek kurşun ve tavşan hedef atış yarışmasında birinci gelen yarışmacılar, tüfek, köpek takip cihazı, havalı tüfek, akıllı saat, av yeleği, pantolon ve bıçak, olta takımı, bıçak, tüfek kılıfı, harbilik ve bakım yağı, ikinci olan yarışmacılar takip cihazı, üçüncüler ise havalı tüfek ile ödüllendirildi.

Yarışmalarda dereceye girenlerin ödülleri Hisarcık Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Başkanı Mehmet Özkan ve Emet Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Başkanı Halil Sencer tarafından verildi. - KÜTAHYA