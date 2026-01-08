Haberler

Kütahya'da şiddetli rüzgâr fabrikanın duvarını işte böyle yıktı

Güncelleme:
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın duvarının yıkılmasına neden oldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yok.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nde hasara sebep oldu.

Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikaya ait duvarın bir bölümü rüzgarın etkisiyle yıkıldı. Uzun süre rüzgara direnen duvarın çökme anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
