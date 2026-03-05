Haberler

Kendilerini savcı olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran 2 şüpheli tutuklandı

Kütahya'da kendilerini savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı. Dolandırıcılıkla elde edilen 1 milyon 860 bin TL'nin 860 bin TL'sine ise acil blokaj konuldu.

Kütahya'da kendilerini "savcı" olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Dolandırılan paranın büyük bir kısmına ise ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde bloke konuldu.

Edinilen bilgilere göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda il merkezinde yaşayan bazı vatandaşların telefonla arandıkları ve kendilerini "savcı" olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldıkları belirlendi. Yapılan incelemelerde mağdurların üç ayrı işlemle toplam 1 milyon 860 bin TL dolandırıldığı tespit edildi.

Polis ekiplerinin hızlı ve yerinde müdahalesi sayesinde dolandırılan paranın 860 bin TL'lik kısmına bankalar üzerinden acil blokaj konularak şüphelilerin hesaplarına geçmesi engellendi.

Yürütülen titiz çalışmalar sonucunda şüphelilerin parayı çekmek üzere İstanbul'daki bir banka şubesinde oldukları belirlendi. Düzenlenen operasyonla iki şüpheli şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kütahya Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
