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Kütahya'da Oto Galerilere Yönelik Büyük Denetim

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Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğü, oto galerilerde gerçekleştirilen denetimlerde 83 galeri ile 529 aracın kontrolünü yaptı. Ruhsatsız faaliyet gösteren 39 işyeri tespit edilirken, bir araç hacizli olarak bulundu.

Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından oto galerilere yönelik yapılan uygulamada 83 oto galerisi denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fuat Paşa Mahallesi Sanayi sitesinde faaliyet gösteren oto galerilere yönelik yapılan uygulamada, 83 oto galeri denetlendi, 529 aracın şase, motor numaraları, plaka ve ruhsatları kontrol edildi, 102 şahıs sorgulandı. 39 adet oto galeri olarak faaliyet gösteren işyerinin, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatının olmadığı tespit edilerek ilgili kurumla gerekli yazışmalara başlanıldı. Bir aracın yapılan sorgulamasında, Kütahya 1.İcra Dairesi tarafından, haciz yakalamalı olarak aranıyor olduğu anlaşıldı. Araç gerekli işlemler gereği Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerine bağlı ekibe teslim edildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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