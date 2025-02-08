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Kütahya'da Kaçak Tütün Operasyonu: 2 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

Kütahya'da Kaçak Tütün Operasyonu: 2 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi
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Kütahya merkez ve Gediz ilçesinde gerçekleştirilen eş zamanlı aramalarda, 2 milyon lira değerinde kaçak tütün ve makaron ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 milyon 634 bin makaron, 133 kilogram kıyılmış tütün ve suç unsurları olarak bazı makineler ile silah bulundu.

Kütahya merkez ve Gediz ilçesinde 3 ikamet, 1 işyeri ve 1 araçta eş zamanlı olarak yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.

Kütahya KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde Kütahya il merkezinde 1 ikamet, Gediz ilçesinde 2 ikamet, 1 işyeri ve 1 araçta eş zamanlı olarak yapılan arama sonucunda, 1 milyon 634 bin 520 adet dolu ve boş makaron,133 kilogram kıyılmış tütün, 3 adet elektronik makaron doldurma makinası, 1 adet hava kompresörü,1 adet tabanca ve 2 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemler yapıldı.

Yetkililerden yapılan açıklamada, aramalarda piyasa değeri 2 milyon TL olan suç unsuru ele geçirildiği, bu sayede 800 bin TL kamu zararına engel olunduğu belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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