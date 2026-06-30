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Kooperatif başkanının gözaltına alındığı operasyonun görüntülere ortaya çıktı

Kooperatif başkanının gözaltına alındığı operasyonun görüntülere ortaya çıktı
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Kuşadası Şoför Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi'ne yönelik soruşturmada Başkan Hüsnü Öten ve iki kişi gözaltına alındı. MASAK raporunda hesaplarda 11 milyon 482 bin lira hareketlilik tespit edildi.

Kuşadası Şoför Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kooperatif Başkanı Hüsnü Öten gözaltına alınırken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kuşadası Şoför Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi'ne jandarma ve polis ekipleri tarafından sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda Kooperatif Başkanı Hüsnü Öten ile eski kooperatif müdürü S.V. ve eski sekreter M.A. gözaltına alındı. Soruşturmanın kooperatifte belgesiz şekilde ekspertiz ücreti alındığı şikayetleri üzerine başlatıldığı iddia edildi. Kooperatifte yer alan bilgisayar ve dosyalara da incelenmek üzere el konuldu. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda da şüphelilerin hesaplarında 11 milyon 482 bin liralık hareketlilik olduğunun tespit edildiği öğrenildi.

Kooperatif Başkanı Hüsnü Öten'in gözaltına alınmasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, güvenlik güçlerinin kooperatife gelerek gözaltı işlemini uygulaması yer alıyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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