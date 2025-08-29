Küçükçekmece'de Güzellik Salonlarına Operasyon: 18 Gözaltı

Küçükçekmece'de 14 güzellik salonuna düzenlenen operasyonda 18 kişi adliyeye sevk edildi. 6 kişi ev hapsine alınırken, 12 kişi serbest bırakıldı.

Küçükçekmece'de 14 güzellik salonuna düzenlenen operasyonda yakalanan 18 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı hakkında ev hapsi kararı verilirken, 12 kişi ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Küçükçekmece'de faaliyet gösteren 14 güzellik salonunda 'nitelikli dolandırıcılık', 'açığa imzanın kötüye kullanılması' ve 'bedelsiz senedi kullanma' suçlarının işlendiğinin tespiti üzerine dün akşam operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda iş yerleri didik didik arandı. Arama yapılan 14 iş yerinin 3'üne 'Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapıldı. İş yeri sahipleri ile hanutçuluk faaliyeti gösterdiği tespit edilen 18 şüpheli ise gözaltına alındı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından 18 kişiden 6'sı hakkında ev hapsi kararı verilirken, 12 kişi ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - İSTANBUL

