Küçükçekmece'de Elektrikli Otomobil Pastaneye Girdi

Küçükçekmece'de Elektrikli Otomobil Pastaneye Girdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de park halindeki elektrikli otomobil kontrolden çıkarak bir pastaneye girdi. Kazada yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu.

Küçükçekmece'de elektrikli otomobil park edilmek üzereyken kontrolden çıkarak pastaneye girdi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, pastane ve araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde yer alan bir site içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 NHS 125 plakalı elektrikli otomobil sürücüsü, pastaneye gitmek için site içerisindeki park yerine yanaşmaya çalıştı. Sürücü park etmeye çalışırken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan araç, aniden hızlanarak kaldırımı aşıp pastaneye girdi. Sürücünün, araç kontrolden çıktığı esnada frene basmasına rağmen aracın hızlandığı öğrenildi. Araç pastanenin cam duvarlarına çarparak durabilirken kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Otomobilde ve pastanede maddi hasar meydana gelirken kaza ile ilgili incelemeler sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
2 askerimiz şehit oldu, MSB ilk otopsi raporunu paylaştı

2 askerimiz nasıl şehit oldu? MSB ilk otopsi raporunu paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım Hamdi Akın'a fena patladı: Otur sen lan

Aziz Yıldırım'ın çıldırdığı anlar: Otur sen lan
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.