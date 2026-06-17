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Elazığ merkezli dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama

Elazığ merkezli dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama
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Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp yüksek kredi vaadiyle dolandırıcılık yapan şebekeye Elazığ merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi. 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp kredi vaadiyle dolandırıcılık yapan şebekeye Elazığ merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak yüksek miktarda kredi kullanımı vaadinde bulunan şüphelilerin, mağdur bir şahsın hesabından üçüncü şahısların hesaplarına para gönderilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık gerçekleştirdiği tespit edildi. Bunun üzerine Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ merkezli, Ankara ve Bolu illerini kapsayan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda suç unsuru teşkil eden 519 bin 245 Türk Lirası nakit, 6 adet cep telefonu, 6 adet sim kart ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilirken, 3 şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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