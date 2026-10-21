Konya Ereğli'de sabah kaldırımda hareketsiz yatan bir kişi ölü bulundu

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Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kişi kaldırımda hayatını kaybetmiş vaziyette bulundu.

Olay, Namık Kemal Mahallesi Atatürk Caddesi üzeri spor salonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerinde işe gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar, kaldırım üzerinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, kaldırımda bulunan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. İsmi öğrenilemeyen şahsın cenazesi, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı