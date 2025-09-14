Haberler

Konya'daki Silah Fabrikasında Yangın Paniği

Güncelleme:
Konya'nın Beyşehir ilçesindeki silah fabrikasının bitişiğindeki kundak atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni araştırılıyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde silah fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir silah fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde silah fabrikasının bitişiğinde yer alan kundak atölyesi ve depo olarak kullanılan bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından bitişiğindeki silah fabrikasının ana binasına sıçramadan kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları halen devam ederken, yangının çıkış nedenini tespit etmek için fabrika ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

