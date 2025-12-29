Haberler

Konya'da yılbaşı öncesi kaçak ve sahte alkol denetimi

Konya'da yılbaşı öncesi kaçak ve sahte alkol denetimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da yılbaşı öncesinde sahte ve kaçak içki satışını engellemek amacıyla denetimler sıkılaştırıldı. Çeşitli kurumların ortak çalışmasıyla kozmetik ve alkollü içecek satışı yapan işletmeler mercek altına alındı.

Konya'da yaklaşan yılbaşı öncesi piyasaya sahte ve kaçak içki sürülmesini engellemek amacıyla denetimler sıkılaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü koordinesinde; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Konya Defterdarlığı ekipleri, yılbaşı öncesi kozmetik fabrikalarından tekel bayilerine kadar birçok noktayı mercek altına aldı. Ekiplerin öncelikli hedefinde, üretim süreçlerinde etil alkol ve metanol kullanan işletmeler yer aldı. Özellikle kozmetik ve kolonya sektöründe faaliyet gösteren fabrikaları denetleyen ekipler, alkol stoklarını, faturaları ve kullanım amaçlarını tek tek kontrol etti. Denetimlerin ikinci ayağında ise şehir genelindeki tekel bayileri ve alkollü içecek satışı yapan işletmelerde kontrol yapıldı.

Emniyet'ten yapılan açıklamada, ortaklaşa yürütülen çalışmalarda şu ana kadar herhangi bir usulsüzlük veya kaçak ürün tespit edilmediği bildirildi. Vatandaşların sağlığını tehdit edebilecek sahte alkol üretimine karşı denetimlerin yılbaşı gecesine kadar aralıksız ve artarak devam edeceği vurgulandı. Yetkililer, halkın şüpheli durumlarda güvenlik güçlerine ihbarda bulunmaları konusunda uyarıda bulundu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'daki operasyona dair ilk açıklama: Canilerle mücadelemiz sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'daki operasyonla ilgili ilk açıklama
DEAŞ operasyonunda şehit olan 3 polisin kimlikleri belli oldu

DEAŞ operasyonunda şehit olan 3 polisin kimlikleri belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yalova'da 5 okulda eğitime ara verildi, bölgede elektrik ve doğalgaz kesildi

Alarm verilen kentte elektrik ve doğalgaz kesildi, eğitime ara verildi
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi: Sergen Yalçın son kararını verdi

Takımda krize neden olan isim için son kararını verdi
Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi

Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi
İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı
Yalova'da 5 okulda eğitime ara verildi, bölgede elektrik ve doğalgaz kesildi

Alarm verilen kentte elektrik ve doğalgaz kesildi, eğitime ara verildi
Mehmet Uçum kaleme aldı: Demokrasi ve demokratik siyaset tartışmaları

Mehmet Uçum: Erdoğan liderlik tipini kökten değiştirdi
Fethiyespor-Galatasaray maçının oynanacağı stat taraftarı çıldırttı

300 milyon euroluk kadrosu olan Süper Lig devi burada maç yapacak