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Konya'da iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu

Konya'da iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir sanayi sitesindeki iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Maddi hasar oluştu.

Konya'da sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, öğle saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Karatay Sanayi Sitesi Gemlik Sokak üzerindeki bir iş yerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesi içerisindeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. İş yerinde maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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