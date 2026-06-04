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Konya'daki sahte altın operasyonunda 3 tutuklama

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Konya'nın Beyşehir ve Seydişehir ilçelerinde kuyumcuları sahte gram altınlarla dolandırmaya çalışan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Konya'nın Beyşehir ve Seydişehir ilçelerinde kuyumcuları sahte gram altınlarla dolandırmaya çalıştıkları iddia edilen 5 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir ve Seydişehir'de meydana gelen sahte altın dolandırıcılığı olaylarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2'si kadın 5 şüpheli, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beyşehir Adliyesine getirildi. Şüphelilerden A.Y., S.A. ve U.M.A, tutuklanma talebiyle çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ç.K. ile M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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