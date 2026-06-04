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Konya'da sahte altın dolandırıcıları adliyeye sevk edildi

Konya'da sahte altın dolandırıcıları adliyeye sevk edildi
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Konya'nın Beyşehir ve Seydişehir ilçelerinde kuyumcuları sahte gram altınlarla dolandırmaya çalışan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin üzerinde 43 adet sahte altın, 53 bin 500 lira nakit ve sentetik haplar ele geçirildi.

Konya'nın Beyşehir ve Seydişehir ilçelerinde kuyumcuları sahte gram altınlarla dolandırmaya çalıştıkları iddia edilen 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Beyşehir'de adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir ve Seydişehir'de meydana gelen sahte altın dolandırıcılığı olaylarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2'si kadın 5 şüpheli, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beyşehir Adliyesi'ne getirildi. Şüpheliler adliyeye sevk sırasında, adliye önünde görüntü almaya çalışan gazetecilere tepki gösterdi.

Olayın başlangıcında, dün sabah saatlerinde Beyşehir Çarşı Meydanı'nda bulunan iki farklı kuyumcuya giren bir şüphelinin, iş yerlerine üçer adet 1 gramlık sahte altın sattığı belirlendi. Aynı şüpheli daha sonra Seydişehir ilçesinde de bir kuyumcuya sahte altın satmaya çalışırken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak irtibatlı olduğu tespit edilen bir şüpheli ile birlikte gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, yakalanan şahıslarla bağlantılı oldukları tespit edilen 3 şüpheliyi daha Derebucak ilçesinde kullandıkları otomobille birlikte yakaladı. Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan şüpheliler Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 43 adet ambalajlı 1 gramlık sahte altın, 53 bin 500 lira nakit para ile 6 adet sentetik hap ele geçirildi. Dolandırıcılık suçlamasıyla işlem yapılan şüpheliler hakkında ele geçirilen sentetik haplarla ilgili olarak da ayrıca adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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