Konya'da Kontrolden Çıkan Pikap Kazası: 1 Ölü

Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan pikabın boş araziyle devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişiden durumu ağır olan 1 kişi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, dün ilçeye bağlı Akçayazı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Ö.'nün kullandığı 42 ATA 362 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu boş araziye devrildi. Kazada, araç sürücüsü İbrahim Ö. ve araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Özdemir ve Melek Ö. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan Mustafa Özdemir Konya Şehir Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Mustafa Özdemir kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KONYA