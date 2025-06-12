Konya'da Giyim Mağazasında Yangın: Kıyafetler Kullanılamaz Hale Geldi

Konya'da Giyim Mağazasında Yangın: Kıyafetler Kullanılamaz Hale Geldi
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Konya'nın Kulu ilçesindeki bir giyim mağazasının bodrum katında çıkan yangın, iş yerindeki kıyafetleri kullanılamaz hale getirdi. Yangına hızlı müdahale ile kontrol altına alındı.

Konya'nın Kulu ilçesinde giyim mağazasının bodrum katında çıkan yangında, iş yerinde bulunan kıyafetler kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Kıbrıs Caddesi üzerinde bulunan bir giyim mağazasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, H.K.'ye ait giyim mağazasının bodrum katında yangın başladı. Dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından dolayı çıkan yoğun duman nedeniyle iş yeri içerisinde bulunan kıyafetler kullanılamaz hale geldi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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