Konya'da Baraka Çöktü, Bir Kişi Yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıktığı barakanın üzerindeki sacın kırılması neticesinde aşağıya düşen kişi yaralandı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki İ.S. bahçesinde depo olarak kullandığı sac kaplı barakanın üzerine merdiven dayayarak çıktı. Sacın bir anda kırılması sonucu yaklaşık 2 metre yükseklikten yere düşen İ.S. yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan İ.S. ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KONYA