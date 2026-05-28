Haberler

İki farklı aracı kaynak yapıp satmaya çalıştılar planları eksprestizde bozuldu

İki farklı aracı kaynak yapıp satmaya çalıştılar planları eksprestizde bozuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da 2015 model Volkswagen almak isteyen bir kişi, değişen parça olmadığı söylenen aracı ekspertize götürdü. İncelemede aracın ön kısmının 2011 model bir araca ait olduğu ve 5 farklı parçanın değiştiği ortaya çıktı. Alıcı aracı iade etti.

Konya'da 2015 model otomobil almak isteyen bir kişi, değişen olmadığını bildiği aracı ekspertize götürdü. Burada yapılan incelemede otomobilin önünün 2011 model araca ait olduğu ve aracın 5 farklı nokta parçasının da değişen parça olduğu ortaya çıktı.

Otomobil almak isteyen I.S., beğendiği 2015 model Volkswagen marka otomobili inceledikten sonra satıcı tarafından değişen parça olmadığı şeklinde bilgilendirildi. I.S. aracı kontrol ettirmek için ekspertize götürdü. Burada yapılan inceleme sonrası hazırlanan raporda aracın önünün 2011 model araçtan alınarak kaynak yapıldığı ve 5 farklı parçanın değişerek toplandıktan sonra satışa sunulduğu belirlendi. Detaylandırılan inceleme sonrası aracın parçalarının birbirinden farklı aynı marka, model araçlara ait olduğu raporlandı. Raporu gören I.S. aracı aldığı kişiye götürerek iade etti.

Önü farklı arkası farklı araç

Araç ekspertiz uzmanı Batuhan Uysal, "Bir araçta yaptığımız incelemelerde aracı lift ile kaldırdıktan sonra kontrollerimizde aracın altında kesmeler olduğunu fark ettik. Araç 2015 model fakat aracı indirdikten sonra ön kılıç saçlarının podyeleri kontrol ettiğimizde ön parçaların ise 2011 model bir araca ait olduğu, kılıç saclarının kesilmiş olduğunu belirledik. Araca ekleme yapılmış olduğu tarafımızca tespit edildi. Aracın arka bölmesi kendisine ait, ön tarafı ise ortadan kesilerek başka bir araçtan alınmış. Müşterimiz bu olaylardan haberi olmadığını söyledi. Aracın herhangi bir problemi olmadığını bilerek buraya getirdi. Müşterimize raporlamasını yaptık. Biz vatandaşlarımıza uyarımız bize gelmeden önce bazı noktaları bilebilirler ama kesinlikle güvendikleri bir ekspertize mutlaka gitmelerini öneriyoruz" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaştı

AK Parti ve CHP arasında 3 bayram sonra ilk ziyaret
ABD Bender Abbas'a hava saldırısı düzenledi, İran'dan jet misilleme geldi

Korkulan oldu! ABD kenti havadan vurdu, İran'dan jet misilleme geldi
Özel, Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı: Çok ıslandın sağlığına dikkat et

Özel telefon görüşmesini anlattı! Bahçeli'den ezber bozan uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'de makam aracı krizi! Özel'den 'Kılıçdaroğlu döneminde Aziz İhsan Aktaş'tan alındı' iddiası

Özel'in Aziz İhsan Aktaş iddiası, Kılıçdaroğlu'nun başını ağrıtacak
Yunan savaş uçakları, Türkiye'ye iki kilometre mesafede alçak uçuş yaptı

Komşuda skandal görüntüler: Sıcak çatışmaya hazırlanılıyor
''Para var huzur var'' dedirten görüntü! Helikopterden inen isme bakın

''Para var huzur var'' dedirten an! Helikopterden inen isme bakın
TOMA'nın üstüne çıkıp zarar veren saldırgan tutuklandı

İzmir'deki olaylara damga vuran isimdi! En çok mesleği şaşırttı
Galatasaray'da hiç umulmadık kriz: Sözleşmeyi imzalamıyor

Galatasaray'da hiç umulmadık kriz: Sözleşmeyi imzalamıyor
17 yıllık evliliğini bitirmişti! Yeni erkek arkadaşıyla sahilde aşk tazeledi

17 yıllık evliliğini bitirmişti! Yeni erkek arkadaşıyla aşk tazeledi
Düzce'de cinayet çözüldü: Şüpheli suçunu itiraf etti

Katili operasyonla yakalandı! Kan donduran cinayeti bu yüzden işlemiş